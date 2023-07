Zé Celso sofreu queimaduras no rosto, braço e nas pernas; veja vídeos do incêndio

O dramaturgo José Celso Martinez Corrêa, 86 anos, sofreu queimaduras no rosto, nas pernas e no braço durante incêndio em seu apartamento no Paraíso, na zona sul da capital paulista. Zé Celso está internado no Hospital das Clínicas.

Imagens registradas na manhã desta terça-feira (4/7) mostram o momento do incêndio que destruiu o apartamento e provocou muita fumaça (veja abaixo).

Com queimaduras de segundo grau e cerca de 50% do corpo atingido, Zé Celso foi intubado e está na UTI do Hospital das Clínicas. A unidade não informou detalhes sobre seu estado de saúde.

Além de Zé Celso, os atores Marcelo Drummond, que é marido do dramaturgo, Ricardo Bittencourt e Victor Rosa estavam no apartamento, inalaram fumaça e estão sob observação médica.

Eles foram socorridos na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Vila Mariana, na zona sul, e passam bem.

Incêndio

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 8h e 11 viaturas atuaram para controlar o fogo. A principal suspeita é que o incêndio tenha começado por uma aquecedor no quarto de Zé Celso.

Em nota, o Teatro Oficina confirmou que Zé Celso está hospitalizado e diz que aguarda “boletins médicos oficiais”.

“Os outros três moradores da casa, entre eles Marcelo Drummond, estão em observação pela inalação de fumaça”, diz o comunicado. “Importante agora é formarmos um grande cordão de axé, reza, proteção y cura.”

O cachorro de estimação Nagô também estava no local do incêndio, foi resgatado e socorrido em uma clínica veterinária.

Quem é Zé Celso

Diretor, ator, encenador e dramaturgo, Zé Celso é um dos principais nomes das artes cênicas no Brasil. Ele ficou conhecido, principalmente, por fundar o Teatro Oficina, referência no país.

Ele nasceu em Araraquara, no interior paulista, e começou a se interessar por arte na infância, quando brincava de representar as mais diversas realidades no quintal de sua casa.

O ator iniciou direito na Universidade de São Paulo (USP), por pressão dos pais, mas logo chamou a atenção para métodos de atuação de Constantin Stanislavski, ator e pedagogo russo.

Em 1985, criou o Teatro Oficina, com sede em São Paulo, ao lado de Amir Haddad, Renato Borghi, Etty Fraser, Fauzi Arap e Ronaldo Daniel.

Casamento com Marcelo Drummond

No mês passado, Zé Celso se casou com Marcelo Drummond, de 60 anos. Os dois estão juntos desde 1986, totalizando 37 anos de relação. Eles se conheceram no Teatro Oficina, em 1986. No mês seguinte, foram morar juntos e permanecem unidos até hoje.

Em entrevista à jornalista Cleo Guimarães, Marcelo afirmou que ele e Zé Celso não se relacionam sexualmente há mais de 20 anos: “Estamos casados pela vida que vivemos, compartilhamos tudo. Moramos juntos, mas não transamos há mais de 20 anos, cada um tem seus amantes”.

Os dois compartilham a vida juntos pelas redes sociais, e até mostram momentos inusitados um do outro. Marcelo, por exemplo, mostrou seu parceiro no vaso sanitário.

Briga com Silvio Santos

Zé Celso trava uma briga com Silvio Santos que já ultrapassa gerações. O Dono do Baú, inclusive, recebeu um convite para o casamento do dramaturgo, pedindo como sugestão de presente o terreno no entorno do Teatro Oficina.

O terreno é uma disputa entre Zé Celso e Silvio Santos, que já dura mais de quatro décadas. O empresário é dono do local e pretendia construir três torres no espaço, enquanto Zé Celso quer que a área sedie o Parque do Rio Bexiga.

