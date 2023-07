Zequinha Lima diz que é candidato à reeleição em Cruzeiro do Sul e que não teme Jéssica Sales

Eleito em 2020, numa composição partidária envolvendo 13 siglas diferentes, inclusive algumas de esquerda, como PCdoB e PT, o prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, do Progressistas, já trabalha com a certeza de que será candidato à reeleição e espera não só manter mas também ampliar a coligação que o elegeu.

Em entrevista exclusiva ao ContilNet, o prefeito da segunda maior cidade do Acre disse que não teme a possível candidatura à Prefeitura de Cruzeiro do Sul da ex-deputada federal Jéssica Sales, do MDB, apontada como favorita nas próximas eleições em pesquisas de opinião pública.

A seguir, os principais trechos da entrevista:

ContilNet: Como está a sua gestão, do ponto de vista político, na gestão deste mandato como prefeito da segunda maior cidade do Acre? O senhor acha que está num a situação confortável?

Zequinha Lima – Penso que sim. Os fatos apontam para isso. Na questão política, a gente tem feito um trabalho de sempre procurar buscar parceiros. Fui eleito numa composição de 13 partidos e a gente conseguiu manter os 13 partidos dentro da gestão. E agora estamos buscando a ampliação das forças políticos, trazendo também, para dentro da gestão, outros setores para que possam dar também a sua contribuição. E a gente tem trabalhado isso com muita cautela, tranquilidade e sabedoria levando em consideração as forças políticas que agente tem aqui dentro do município – de modo que a nossa maior preocupação agora é fazer uma boa gestão. A eleição é no ano que vem. Então, se a gente faz uma boa gestão, a gente colhe os frutos. Fazer uma boa gestão é colocar em prática tudo aquilo que nós planejamos e o resultado, parte do resultado, é o que agente está vendo em toda a cidade. E muita coisa ainda está por vir.

Então isso já é pacífico: de fato o senhor é candidato à reeleição?

Zequinha Lima – Não há o que discutir sobre isso. Primeiro, não há nada que me impeça de ser candidato. Se não há impedimentos e a gente consegue construir e manter nossa aliança e ampliar, não vejo dificuldade nenhuma em relação a isso.

Nesse mandato, o primeiro mandato, o senhor teve o apoio de lideranças expressivas no Estado como é o caso do governador Gladson Cameli, do deputado Nicolau Júnior, que são de seu Partido e o acompanham desde a campanha. O senhor acha que pode continuar cotando com o apoio dessas lideranças?

Zequinha Lima – Tranquilo. Conto com isso porque inclusive eles já manifestaram publicamente apoio a meu nome numa possível reeleição. Além dessas manifestações, devo dizer que a gente tem ampliado (a aliança) com outras forças políticas. O senador Sérgio Petecão (PSD-AC) é um aliado nosso que também já manifestou seu apoio. Temos também um novo aliado, que é o senador Alan Rick (União-AC), que também se manifestou e cujo Partido também faz parte da nossa gestão. De maneira, que a gente tem buscado apoio e obtendo resultados. A verdade é que ninguém consegue uma boa gestão sozinha. Temos que buscar parceiros e é isso que a gente tem feito.

As pesquisas de opinião pública – pelo menos as que tive acesso – trazem números exponenciais em relação à uma possível candidatura da ex-deputada federal Jéssica Sales, do MDB, à Prefeitura de Cruzeiro do Sul. São números sempre acima dos seus. Além disso, ela seria prima do governador Gladson Cameli, que deixaria o sangue puxar e acabaria apoiando-a. Como é que o senhor recebe esses números e essas circunstâncias de relações de parentesco da principal liderança do Estado com a família Sales?

Zequinha Lima – A gente não escolhe adversários. A gente está aqui para trabalhar, Eu tenho um respeito muito grande pela ex-deputada Jéssica Sales. Inclusive, no seu último mandato, fiz campanha e votei para ela e tenho respeito muito grande pela família Sales e pelo ex-prefeito Vagner, que fez muito por Cruzeiro do Sul. Mas vai haver uma disputa aqui em Cruzeiro do Sul. A gente tem um grupo político e, dentro desse grupo, vamos definido as alianças que a gente pode ter para garantir uma vitória. Mas, mais o importante é que todo mundo possa dialogar de forma sadia.

O senhor tem uma história política interessante. Foi vereador e militante de esquerda, atuando pelo PCdoB (Partido Comunista do Brasil) e hoje está no PP (Partido Progresistas), concebido como de direita. O senhor consegue ainda dialogar com os partidos de esquerda, como o PT, PCdoB e seus congêneres, partidos que foram alijados da política no Acre nas últimas eleições?

Zequinha Lima – Aqui em Cruzeiro do Sul, para a minha eleição, nós fizemos alianças com o PT e com o PCdoB e hoje eles continuam dentro da gestão. Tenho muitas emendas parlamentares com as quais estamos trabalhando que são oriundas do mandato da ex-deputada Perpétua Almeida, que é uma liderança do PC do B. Então, a gente consegue manter essas alianças porque buscamos melhorar a vida das pessoas da nossa cidade, nas zonas urbana e rural.

Em Rio Branco, o prefeito Tião Bocalom está enfrentando problemas coma vice Marfisa Galvão. Como é sua relação com seu vice?

Zequinha Lima – Meu vice é o ex-deputado Henrique Afonso, uma liderança política e religiosa muito respeitada em nossa cidade. Ele tem me ajudado, com sua experiência e dedicação. De forma que nossa relação é a melhor possível, de confiança absoluta.