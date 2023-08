123milhas culpa juros e alta demanda por suspensão de passagens

123milhas diz que emite passagens com milhas compradas no mercado. Empresa afirma que os clientes conseguem ter acesso a bilhetes com preços mais baixos, porque compram milhas aéreas no mercado, emitem passagens com estas milhas e vendem aos clientes que compram na plataforma. A empresa diz que não compra milhas, mas que trabalha em parceria com o site HotMilhas, empresa especializada neste tipo de transação.