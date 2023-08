16º Semana Acreana de Diversidade anuncia nova data em Rio Branco; saiba mais

A Associação dos Homossexuais do Acre (AHAC) anunciou nesta quarta-feira (30) uma mudança importante em relação à realização da aguardada 16ª Semana Acreana da Diversidade. Originalmente programada para acontecer entre os dias 13 a 17 de setembro de 2023, o evento agora está marcado para os dias 03 a 07 de outubro de 2023. A decisão de adiar a data foi tomada com base na busca por melhores condições para garantir o sucesso e a segurança da programação planejada para esse período.

A Semana Acreana da Diversidade se estabeleceu como um dos eventos mais significativos na luta pela inclusão e respeito à diversidade de orientações sexuais e identidades de gênero. Anualmente, reúne uma série de atividades culturais, educativas e de conscientização, proporcionando um espaço de diálogo e celebração da diversidade.

O adiamento da 16ª edição do evento vem como resultado de uma avaliação cuidadosa das circunstâncias atuais, visando assegurar que todas as atividades programadas possam ocorrer de forma adequada e em um ambiente seguro. “A mudança, dar-se devido as buscas de condições para a realização da programação prevista nesse período”, afirmou.