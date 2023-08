27% das mulheres hétero trairiam o parceiro com outra mulher

Quando se fala em traição, as minúcias que envolvem motivações e preferências variam de pessoa para pessoa. Uma pesquisa recente, porém, chama a atenção para um dado “inusitado”. De acordo com um levantamento realizado pelo site Gleeden, 27% das mulheres que estão em um relacionamento hétero afirmaram que trairiam o parceiro com outra mulher.

A pesquisa foi feita para marcar o Dia da Visibilidade Lésbica e demonstrar que a atração por pessoas do mesmo sexo permanece escondida em quase 1/3 das mulheres – boa parte delas, inclusive, estão em relações duradouras com homens. Contudo, muitas mal admitem o próprio desejo por conta de questões como preconceito e tabus.

Entre as mulheres que afirmaram poder se envolver com pessoas do mesmo sexo, 76% alegam “querer quebrar a rotina e apimentar a vida cotidiana”; 71% apontam que “violar um tabu vigente é excitante”; 67% consideram “a oportunidade de realizar uma fantasia que foi reprimida por muito tempo”; e 52% admitem “sentir um desejo real por pessoas do mesmo sexo”.