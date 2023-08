A Fazenda 15: Record TV anuncia novidades no Paiol

A estreia de A Fazenda 15 acontece em setembro e o reality rural já está dando água na boca dos telespectadores. A Record TV anunciou mais uma novidade para o programa, desta vez no Paiol.

Ao contrário do ano passado, que cinco participantes disputaram uma vaga, a edição atual vai ter oito personalidades disputando 4 chances de entrar para a sede e, assim, concorrer ao grande prêmio final.

Na edição anterior, 20 peões ficaram à espera de Bia Miranda, que venceu o concurso de popularidade entre o público e entrou para o elenco. E quem acha que o Paiol é desvantagem, lembre-se que a neta de Gretchen ficou em segundo lugar na temporada de 2022. Ao todo, 18 famosos iniciam o programa na sede e, depois da votação, os demais completam os 22 confinados.

Após a união de todos os peões na casa grande do reality, que tem direção-geral de Rodrigo Carelli, o Paiol servirá para ações especiais, entre elas o encontro do Fazendeiro com seus aliados para traçar suas estratégias da semana. Após a estreia, A Fazenda 15 será exibida na emissora todos os dias.

Integrante do Paiol revelado pela coluna

Faltando pouco mais de um mês para a estreia de A Fazenda 15, alguns nomes de participantes continuam sendo revelados para esta colunista que vos escreve. Desta vez, descobrimos mais um integrante do time de peões do Paiol, que vão disputar a preferência do público para ir para a sede.

Trata-se de Hudson Mendes, que participou da primeira edição de Casamento às Cegas, a mesma de Shay. Vale lembrar que esta coluna já revelou, com exclusividade, que o iraniano, expulso da edição anterior após uma briga com Thiago Ramos, também vai estar no elenco.

Mas vamos voltar para os detalhes: acontece que Hudson estava morando em Dublin, capital da Irlanda, há 6 meses e, “do nada” resolveu voltar para o Brasil. A gente descobriu que, à princípio, ele havia rejeitado o convite para fazer parte do time do reality rural da Record TV, pois estava trabalhando por lá, mas parece que mudou de ideia.

O blogueiro desembarcou no país nesta terça-feira (8/8) e fez uma surpresa para a família e surgiu na casa dos pais embrulhado para presente, literalmente. No Instagram, ele mostrou a “trollagem do bem”: “Amo vocês! #familyfirst 🤎😍”, declarou. Nas imagens é possível ver o susto que a mãe do rapaz levou ao abrir a “encomenda”.

Mais participantes

A coluna, que sabe de tudo e mais um pouco, trouxe mais dois nomes do elenco de A Fazenda 15. Uma fonte exclusiva contou que Guilherme Leonel, marido de Carol Nakamura, já assinou com a Record TV.

Gui, como é conhecido, é ator e empresário e, recentemente, ganhou destaque ao tatuar o nome da amada, que estava confinada na Amazônia, participando de No Limite, da TV Globo.

Outro nome que também é certo, segundo nossa fonte, é o de Sophia Barclay. A influenciadora ficou famosa ao contar sua história de vida nas redes, após sofrer homofobia na família, por ser uma mulher transgênero, e ter que ir morar na rua. Ela está cotada para o Paiol e vai buscar ganhar a simpatia do público para integrar o reality rural.

A moça teve seu nome bastante citado na web, depois de expor ter feito, supostamente, sexo em grupo com Neymar Jr., Pedro Scooby e um quarta pessoa, durante entrevista para uma rádio paulistana. Porém, embora tenha relatado a história, Barclay não conseguiu provar a veracidade dos fatos.

Jenny Miranda, mãe de Bia Miranda, vice-campeã de A Fazenda 14, é mais um nome fechado na lista de participantes do reality rural da Record TV. O ex-ator global Sidney Sampaio também já assinou com a Record e vai participar da próxima edição do programa.

A influenciadora baiana Rafaela Moreira também está entre os peões confirmados. A moça nasceu em Salvador e tem 1,9 milhões no Instagram. Carolina Lekker é mais uma que a coluna descobriu que estará confinada na sede, localizada em Itapecerica da Serra.

Quem também está na lista dos confirmados é Olívia Nobre, também conhecida como Lily Nobre. A jovem de 20 anos é filha do cantor Dudu Nobre e da apresentadora Adriana Bombom que, inclusive, já participou do programa em 2009.