A Mulher de Branco, uma das musas da Bossa Nova, morreu, ontem, no Rio de Janeiro

Morreu, ontem, no Rio, Anamaria Carvalho, a Mulher de Branco, aos 75 anos. Uma das musas da Bossa Nova, ela ajudou a levar o ritmo para o mundo. Foi vizinha de Tom Jobim e foi casada com Marcos Valle nos anos de 1960. Em 1974, ela gravou um disco de rock psicodélico, em Buenos Aires, e assinou como Oriana Maria. Ganhou a alcunha de Dama de Branco e virou tema do documentário “A mulher de branco em Ipanema”, do jornalista Chico Canindé. É que Anamaria andava pela cidade vestida apenas com roupas brancas, de “luto japonês”, pela morte da avó.