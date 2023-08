Aberson anuncia convocação de mais 3 mil professores: “Sejam bem-vindos à Educação”

O secretário de Educação, Aberson Carvalho, anunciou nesta quarta-feira (23) a convocação de 3 mil professores que irão substituir os contratos diretos, firmados no início do ano letivo.

Aberson explicou que os novos professores irão assumir as salas de aula de forma gradual. “Todos que têm contrato direto irão concluir. Os outros que foram convocados irão assumir naturalmente, quando um terminar, o outro entra”, explicou em um vídeo publicado nas redes sociais.

A convocação foi publicada no Diário Oficial do Estado. Serão profissionais que irão atuar nos 22 municípios do Acre, sendo nas modalidades da Educação de Jovens e Adultos (EJA), Educação do Campo, Especial e Ensino Regular. Além disso, as vagas também irão contemplar o Programa Aprender é o Caminho.

O prazo final para entrega de documentos é até 4 de setembro, das 07h30min às 13h30min, em um Núcleo de Educação, nos municípios indicados no DOE.

Veja a lista dos candidatos: