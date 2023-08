“Abrimos portas para outras colegas”, diz secretária da Mulher sobre trabalho na polícia civil

A secretária da Mulher, Márdhia El-Shawwa, foi uma das convidadas da transmissão da Expoacre 2023, do ContilNet, Sans Filmes e TV Rio Branco.

Uma das primeiras delegadas concursadas do Acre, Márdhia falou sobre que o trabalho a frente da polícia civil abriu portas para outras mulheres.

“É um ambiente ainda com muitos homens, mas hoje as mulheres também estão ocupando os mais diversos espaços. A gente, digamos, abrimos portas para outras colegas. Hoje temos muitas delegadas em nosso estado”, disse.

Delegada de Polícia Civil aposentada, Márdhia entrou na corporação aos 22 anos de idade. A delegada que é natural de Tarauacá, fez faculdade em Santa Catarina e antes de assumir a nova Secretaria, atuou por 10 anos como delegada na Delegacia de Defesa à Mulher, além de trabalhar em outras áreas de defesa, como a Delegacia do Idoso, Núcleo de Atendimento á Criança e Adolescente Vítima, e mais recente, à frente da Secretaria de Estado de Segurança Pública, como secretária-adjunta, durante quase todo o primeiro mandato do governador Gladson Cameli.

No cargo, Márdhia assumiu a responsabilidade de coordenar o projeto Acre pela Vida, um dos mais importantes do Governo. Agora à frente da Secretaria da Mulher, a delegada falou que o principal desafio é reduzir os índices de feminicídio no estado. “A Secretaria já está fazendo todo um fortalecimento de rede. Sozinho a gente não vai fazer milagre. Precisamos da união de todos. É o Judiciário, é a sociedade, é Educação. Todo mundo junto para reduzir esses crimes”, declarou.