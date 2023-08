Acidente gravíssimo deixa uma pessoa morta e um ferido na estrada do Quixadá

Um trágico acidente ocorreu na tarde deste domingo (20) na estrada do Quixadá, deixando uma pessoa morta e outra ferida em estado grave. As autoridades estão no local para investigar as circunstâncias.

De acordo com informações preliminares, o acidente aconteceu quando o motorista bateu em um buraco, fazendo com que perdesse o controle batendo em um muro. O impacto da colisão foi tão severo que o veículo ficou completamente destruído, resultando na morte imediata da mulher identificada como Francisca.

A outra vítima do acidente foi encaminhada ao Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb) em situação grave pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). A equipe do Instituto Médico Legal (IML) foi acionada para a remoção do corpo.

À medida que mais informações forem disponibilizadas pelas autoridades competentes, atualizações serão fornecidas.