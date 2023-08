Acidente na BR-364: Carro colide com caminhão e capota nas proximidades da ponte do Caeté

No início da noite do último sábado (19), um acidente de trânsito chocou a região nas proximidades da ponte do Caeté, no km 10 da BR-364, no sentido de Sena Madureira a Manoel Urbano. De acordo com informações obtidas, um carro que transportava três ocupantes colidiu violentamente com um caminhão, resultando em seu subsequente capotamento.

Logo após o impacto, a equipe do Corpo de Bombeiros foi prontamente acionada para o local do incidente. O sargento Isaías, um dos membros da equipe, relatou: “Inicialmente fomos informados de que as vítimas estavam presas às ferragens. No entanto, quando chegamos ao local do acidente, encontramos apenas o veículo, sem nenhuma vítima presente.”

Além dos Bombeiros, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) também foi mobilizado para prestar auxílio. Dos três ocupantes do carro envolvido no acidente, apenas um deles necessitou de encaminhamento para o pronto-socorro do Hospital João Câncio Fernandes. Este ocupante apresentava escoriações no ombro direito e suspeita de fratura, enquanto os outros dois passageiros saíram do incidente apenas com leves escoriações.

Um morador da região próxima ao local do acidente compartilhou seu testemunho: “O carro colidiu com um caminhão que transportava um trator em sua carroceria. A colisão ocorreu a poucos metros da cabeceira da ponte. Caso o veículo tivesse caído no rio Caeté, é improvável que seus ocupantes tivessem conseguido escapar ilesos”, relatou.