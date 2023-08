Acompanhe a transmissão da 2ª noite do Festival do Açaí pelo ContilNet, Sans Filmes e TV Rio Branco

O ContilNet, Sans Filmes e TV Rio Branco transmitem a segunda noite do Festival do Açaí em Feijó, no interior do Acre. Com cobertura completa do Festival, o ContilNet, Sans Filmes e TV Rio Branco contam com o apoio da Purus Net, Atacadão do Celular, Auto Posto Tropical, Casa da Picanha e Fornazzo Pizzaria.

A transmissão acontece a partir das 20h30 pelo YouTube do ContilNet e pela TV Rio Branco, canal 8.1. Para a cobertura ficar mais completa, o ContilNet preparou um time de influenciadores que estarão na transmissão em Feijó.

Neste sábado, 19, a banda Companhia do Calypso se apresenta no palco principal do Festival. Outra programação que promete agitar a noite é o concurso da Garota do Açaí, com desfile de traje de banho e gala.

Acompanhe: