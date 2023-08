Acre apresenta crescimento expressivo de síndromes gripais em crianças, diz Fiocruz

Um novo boletim InfoGripe, divulgado nesta sexta-feira (18), revelou que os casos semanais de Síndromes Respiratórias Agudas Graves (SRAG) tiveram crescimento expressivo nas crianças com até dois anos de idade no estado do Acre.

O estado apresentou, ainda, tendência de crescimento a longo prazo, aponta o o boletim da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

“Em 9 dos 27 estados observa-se ao menos uma macrorregião de saúde com sinal de crescimento na tendência de longo ou curto prazo: AC, AM e RR no Norte; BA, PB e PE no Nordeste; ES e MG no Sudeste; e RS no Sul”, diz o documento.

Em todo o país já foram notificados 121.214 casos de SRAG. Dentre os casos positivos do ano corrente, 9,2% são Influenza A, 4,9% Influenza B, 40,7% vírus sincicial respiratório (VSR), e 30,6% SARS-CoV-2 (COVID-19). Nas 4 últimas semanas epidemiológicas, a prevalência entre os casos positivos foi de 5,0% Influenza A, 2,5% Influenza B, 25,2% vírus sincicial respiratório, e 22,3% SARS-CoV-2 (COVID-19)