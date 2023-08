Acre concentra mais de 1% da população indígena do Brasil; veja números

O Brasil tem 1,7 milhão de pessoas indígenas, o que representa 0,83% da população total do país. É o que mostram novos dados do Censo Demográfico 2022 divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta segunda-feira (7). Desse número, apenas 31.699 vivem no Acre, representando 1,87% da população total.

Ainda de acordo com os dados, o município com maior porcentagem de população indígena é o Jordão, com 4.115 povos originários em uma população de 9.222, ou seja 44,62% da cidade é indígena.

Capixaba é a cidade com menor porcentagem de indígenas, sendo apenas 0,07%, pois de 10.392, apenas 7 pessoas são indígenas.

Na capital Rio Branco, a porcentagem é de 0,5%, sendo 1.827 indígenas em uma população total de 364.756.

Os povos indígenas passaram a ser mapeados pelo IBGE em 1991, com base na autodeclaração no quesito “cor ou raça”. No entanto, a partir do Censo de 2022, o instituto ampliou a metodologia, contando com a participação das próprias lideranças das comunidades no processo de coleta de dados e passando a considerar outras localidades indígenas além das terras oficialmente delimitadas.

O Norte concentra 45% dos indígenas brasileiros, com grande destaque para o estado do Amazonas – que, sozinho, tem 490,9 mil indígenas, ou 29% do total.

O municípios que formam a Amazônia Legal concentram 51,25% do total da população indígena do Brasil. Foram contadas 867.919 pessoas indígenas, o que representa 3,26% da população total residente na região.

A Amazônia Legal é formada por Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima, Pará, Maranhão, Amapá, Tocantins e Mato Grosso.