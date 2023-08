Acre mantém crescimento em casos de síndromes respiratórias, aponta Fiocruz

Um novo boletim InfoGripe, divulgado pela Fiocruz nesta quarta-feira (24), apontou que o estado do Acre continua com tendência de crescimento a curto e longo prazo nos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG).

Em uma análise das últimas seis semanas, o estado acreano apresentou estabilidade nos casos se SRAG. Os indicadores de tendência atual dos casos de SRAG são estimativas obtidas através da análise do perfil de variação no número de novos casos semanais durante as últimas três semanas para o curto prazo e seis semanas para o longo prazo.

O destaque da atualização continua para o crescimento de casos de rinovírus nas faixas etárias de 2 a 4 e de 5 a 14 anos de idade, principalmente nos estados da Bahia, Espírito Santo, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.

Em relação aos casos gerais de Síndrome Respiratória Aguda Grave no país, foi detectado sinal de queda na tendência de longo prazo, mas de aumento na de curto prazo.