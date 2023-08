Acre notifica mais de 80 mil casos de SRAG em 2023 e número deve superar o de 2022

O Acre é um dos estados do país que apresentam crescimento na tendência de longo prazo em casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). Os dados constam no Boletim InfoGripe divulgado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

Com o aumento dos casos no Acre, o governo do Estado montou um monitoramento dos leitos e das notificações de SRAG. Segundo os dados da Sesacre, até a última sexta-feira (11), foram registrados 83.755 notificações relacionadas a síndromes respiratórias, enquanto em todo o ano de 2022 foram registrados 165.226 notificações.

Apenas em agosto, foram registrados 3.738 notificações relacionadas a síndromes respiratórias no Acre. Nessa época do ano é comum que casos de SRAG aumentem por ser uma doença sazonal.

Além das notificações, o monitoramento também permite o acesso a dados de ocupação de leitos. No Pronto-Socorro de Rio Branco, há 15 leitos clínicos pediátricos, sendo que até a última sexta-feira (11), 6 deles estavam ocupados.

No Hospital Iolanda Costa e Silva, são 20 leitos de UTI pediátricos e 11 estavam ocupados. Neste mesmo hospital, 70 leitos clínicos são disponibilizados pela população, sendo 56 estavam ocupados.

Em junho, o Acre enfrentou uma ocupação de 100% em leitos pediátricos em Rio Branco por casos de SRAG, que atingiram diversas crianças. Em 23 de junho o Acre decretou situação de emergência pelo aumento dos casos de SRAG.

Síndrome Respiratória Aguda Grave

A SRAG abrange casos de síndrome gripal (SG) que evoluem com comprometimento da função respiratória que, na maioria dos casos, leva à hospitalização, sem outra causa específica. As causas podem ser vírus respiratórios, dentre os quais predominam os da Influenza do tipo A e B, Vírus Sincicial Respiratório, SARS-COV-2, bactérias, fungos e outros agentes.