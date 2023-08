Acre Race vai valer como etapa do Brasileiro e tem 280 ciclistas confirmados

Será disputado no dia 17 de setembro nas trilhas na capital acreana a 4ª edição do Acre Race, um dos eventos mais importantes realizados no ciclismo do Norte.

A prova com percursos de 85 e 130 quilômetros vai ser um grande desafio para os atletas.

Etapa do Brasileiro

Segundo o CEO do Acre Race, Istanrley Rocha, o Acre Race vai valer como etapa do Campeonato Brasileiro de Mountain Bike, na categoria Maratona com percurso de 130 quilômetros.

“Estamos trabalhando para fechar os detalhes do evento. Teremos grandes atletas em Rio Branco e isso eleva o nível da disputa”, declarou o CEO.

Bruno e Guilherme

Bruno Paim, campeão Mundial paralímpico, e Guilherme Müller, campeão Brasileiro, estarão na disputa do Acre Race.

“O Bruno Paim e Guilherme Müller são alguns dos ciclistas confirmados no Acre Race. O evento melhora a cada temporada e é muito importante para o esporte acreano”, avaliou Istanrley Rocha.