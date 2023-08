Acre tem menos de 1% de óbitos de pessoas não identificadas; taxa está entre as menores do país

A Declaração de Óbito (DO) é o documento padronizado, em todo o território nacional, para coleta de dados no âmbito do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM). Seu preenchimento é um ato exclusivo dos médicos. Além do seu caráter epidemiológico, a DO também é o documento hábil para lavratura da Certidão de Óbito pelos Cartórios de Registro Civil, indispensável para as formalidades legais do sepultamento e para o início dos processos sucessórios, incluindo bens, direitos e obrigações.

O Boletim Epidemiológico do Ministério da Sáude trouxe o número de óbitos de pessoas não identificadas no Brasil entre 2015 e 2021. O Acre aparece nesta lista com apenas 0,4%, sendo um dos estados com a menor taxa. Entre os anos de 2015 e 2021 foram registrados 22.224 pessoas não identificadas até a emissão da Delcaração de Óbito.

Na elaboração do algoritmo, foi utilizada a seguinte definição para registro de “pessoa não identificada” no

SIM: registro de óbito de pessoa cujos campos “nome do falecido” e “nome da mãe” não foram identificados até o

momento de emissão da DO e, portanto, esse documento não pode ser atribuído a uma pessoa com identidade

confirmada.

A versão vigente da DO não possui um campo específico para a sinalização de que se trata de uma pessoa não identificada, ou seja, cuja identidade não foi confirmada até o momento de sua emissão. Nesse contexto, visando à padronização mínima de nomenclatura, a Secretaria de Vigilância em Saúde, atualmente denominada Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente, na revisão do manual de instruções para preenchimento da DO, passou a orientar que, em tais casos, a variável “Nome do falecido” deve ser preenchida com o termo “Pessoa não identificada”.