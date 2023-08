Acre sedia dois campeonatos nacionais de xadrez em novembro; saiba mais

O estado do Acre será sede de duas competições nacionais de xadrez em novembro deste ano. Uma delas é o 2º torneio Panamazônico Amador 2023 e a outra é o Campeonato Brasileiro das Forças Armadas e Segurança Pública.

Os dois campeonatos acontecem no auditório da Superintendência da Polícia Federal, em Rio Branco. As inscrições iniciam a partir do dia 28 de agosto e vão até o dia 13 de outubro. Já as competições, serão realizadas entre os dias 14 e 19 de novembro.

Para competir no torneio nacional, os enxadristas precisam ser filiados na Confederação Brasileira de Xadrez (CBX), além de ser restrito somente a funcionários da segurança. Já o campeonato Panamazônico Amador é aberto ao público em geral.

Serão três campeões, que irão dividir uma premiação de R$ 4 mil por categoria, além de receber o título de mestre nacional de xadrez.

Os campeonatos estão divididos em cinco categorias: Absoluta (acima de 18 anos), Sub-18, Feminina, Rating 1600 e Rating 1800. A taxa de inscrição varia entre R$ 200 e R$ 300.