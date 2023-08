Acre tem a gasolina mais cara do país nas duas primeiras semanas de agosto

O estado do Acre segue liderando o ranking de combustíveis mais caros do país. De acordo com pesquisa semanal da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), realizada entre 6 e 12 de agosto, apontou que o Acre fechou as duas primeiras semanas de agosto, marcado o valor médio de R$ 6,35, ou seja, o litro de gasolina mais caro do país.

Na frente do Acre, os outros estados que completam o ranking de combustível mais caro do país são: Bahia, Rondônia, Sergipe e Amazonas. A gasolina mais barata está no Mato Grosso do Sul, onde o litro está custando, em média, R$ 5,21.

Óleo Diesel disparou

Além da gasolina, o óleo diesel também teve um leve aumento em todo o país. De acordo com a ANP, o motivo seria a defasagem do óleo em relação às cotações internacionais. Dessa forma, as empresas que seguem importando estariam repassando aos consumidores a alta sobre os volumes comprados no exterior, embora a Petrobras não tenha ajustado o valor ainda.