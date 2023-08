Acre tem segundo show nacional cancelado por problemas com passagens áreas

O tão aguardado show do cantor Netinho de Paula, que estava marcado para ocorrer no próximo sábado, 12 de agosto, na AABB (Associação Atlética Banco do Brasil), em Rio Branco, foi cancelado na noite desta segunda-feira (07).

Em nota, a empresa responsável pelo evento afirmou que o motivo do cancelamento é a falta de voos disponíveis para garantir a chegada do artista e da banda ao Acre.

O comunicado acrescenta mais uma página à história recente de cancelamentos de eventos musicais no Acre devido à dificuldade de acesso por via aérea. Na semana anterior, a cantora Pitty também teve que cancelar sua apresentação no estado pelas mesmas razões, causando desapontamento entre os fãs.

A falta de voos diretos e regulares para o Acre tem sido uma questão crítica que afeta tanto os artistas e a população em geral. A distância geográfica do estado aliada à limitada oferta de voos para a região têm impactado negativamente a viabilidade de shows e apresentações de artistas de renome nacional.

Por fim, os organizadores informaram que a partir desta terça-feira (08) o ressarcimento do dinheiro dos ingressos adquiridos será realizado através dos números: (68) 99950-0190 ou (68) 99944-6092.

“Nossa equipe estará disponível para auxiliar em qualquer dúvida e realizar o reembolso de forma ágil e transparente”, escreveu em Nota.