Acreana que criou três filhas vendendo bombons é ambulante no Festival do Açaí

A acreana Antonia da Conceição, moradora de Feijó, no interior do Acre, é uma das vendedoras ambulantes do Festival do Açaí. Antonia, de 51 anos, trabalha desde os 8 anos e sempre vendeu bombons, sanduíches, brinquedos e outras coisas.

E foi assim que Antonia criou três filhas, sendo que duas delas fazem medicina na Bolívia, país vizinho do Acre. Segundo dona Antonia, mesmo morando em Feijó, ela manda uma ajuda financeira para as filhas em Brasiléia, outro município do interior do Acre.

“Criei meus filhos fazendo isso, vendendo banquinha, bebida e eu criei eles. E graças a Deus não me deram trabalho. Eu tive duas filha e adotei outra. Eu tenho três filhas”, disse.

Dona Antonia disse ainda que vai para Brasiléia ajudar uma das filhas e deve levar a barraca para vender no outro município. “Eu já mando daqui, faço trufa, que é bombom de chocolate, mando para ela vender lá na faculdade e ela entrega sanduíche também”, disse.

A vendedora lembrou que já participou de outras edições do Festival do Açaí e que o movimento este ano está bom. “Eu vim direto da praia e trouxe água, cerveja, refrigerante, bombom, brinquedo, de tudo eu vendo um pouco”, finalizou.