Acreano desaparece em balneário de Fortaleza do Abunã

O acreano Edilson Alves de Souza, 24 anos, desapareceu no balneário de Fortaleza do Abunã, em Rondônia, no último final de semana.

Edilson é morador do bairro Santa Cecília, em Rio Branco, e no último sábado (5) foi com os amigos em excursão para o banho.

Segundo informações, o acreano se recuperava de uma fratura no pé esquerdo e não teria condições de ir até a praia, a não ser que alguma pessoa o ajudasse. Os amigos teriam deixado Edilson ao lado do ônibus e foram tomar banho, ele, por sua vez, disse que iria procurar algum bar para jugar sinuca.

Um rapaz identificado como Mario Júnior, de Rondônia, também desapareceu no mesmo final de semana, mais precisamente no domingo (6), após entregar seus pertences a um amigo afirmando que iria mergulhar no rio. O fato aconteceu do lado boliviano do balneário.

Nos dois casos a hipótese de afogamento não está descartada, no entanto, ainda não existem registros sobre vítimas.