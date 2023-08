Acreano que foi jurado no MasterChef abre turmas na área de gastronomia

O chef acreano Deocleciano Brito, que participou como jurado em uma prova no reality show MasterChef em 2016, está na Expoacre 2023 para mostrar seu trabalho e divulgar os novos cursos.

Segundo o chef, o objetivo é mostrar o trabalho que ele faz dentro da gastronomia, tanto na na área de panificação, como na confeitaria e na cozinha quente também.

“Nós estamos com alguns cursos programados. Já para segunda-feira, eu tenho um curso que está realizando das 18h às 22h, de risoto no dia 8, um de doces, que é brownie, bombom, recheios, mais na área de chocolate das 14h às 17h30 no espaço restrito que eu tenho chamado Espaço Inspiração Gourmet”, explicou.

“O objetivo daqui é justamente falar do trabalho que a gente faz e dar algumas informações para as pessoas a respeito da gastronomia. Hoje em dia a gente vê a necessidade. O nosso estado é muito carente de cursos, de qualificação. E hoje as pessoas me procuram muito. Então, em cima dessa pegada, eu estou começando a elaborar alguns cursos para suprir a necessidade das pessoas que querem se qualificar e se manter nesse contexto globalizado, que é a gastronomia”, explicou ao ContilNet.

Nas redes sociais, as pessoas buscam informações e aproveitam a oportunidade que o Sebrae disponibiliza para as pessoas. Segundo o chef Deocleciano, há muitas participações de festivais nacionais e internacionais. "Eu quero transmitir para que eu possa ajudar outras pessoas a galgarem o sucesso no ramo empresarial, como elas desejam seguir. Eu já tenho 35 anos de trabalho nessa área e comecei como ajudante de copeiro e saí de lá como auxiliar de cozinheiro", lembrou.