Acreano Sirnande Blindado dos Santos vence no Shooto Brasil 119

Sirnande Blindado dos Santos derrotou Rafael de Souza no Shooto Brasil 119 realizado nessa sexta-feira (25), no Rio de Janeiro, por nocaute no primeiro round. O acreano vinha de derrota na organização e conquistou a recuperação na categoria 66 quilos diante de um lutador invicto.

“Tive alguns problemas durante a minha preparação, mas mantive a concentração nos treinamentos e o resultado foi conquistado. Tinha certeza das minhas condições físicas e técnicas e essa vitória significa muito para a sequência do ano”, declarou o atleta ao ContilNet.

Treinado por Dedé Pederneiras

Sirnande Blindado dos Santos é treinado por Dedé Pederneiras, um dos melhores treinadores do Mundo.

“Trabalho com excelentes e um grande técnico. Voltar a vencer era fundamental para aumentar a confiança”, comentou Sirnande Blindado dos Santos.

3ª luta na temporada

Segundo Sirnande dos Santos, na próxima semana deve ocorrer uma reunião com Dedé Pederneiras para definir uma terceira luta para a atual temporada.

“Quero fechar 2023 com três lutas e projetar o próximo ano. Sonho com grandes objetivos e para isso é preciso seguir treinando forte e ouvindo o Dedé nas decisões”, afirmou Blindado.

Acreano venceu um lutador invicto na categoria