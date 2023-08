Acreano Weverton celebra aniversário de 109 anos do Palmeiras: “Aqui me encontrei”

O acreano Weverton, goleiro do time Palmeiras, que celebra neste sábado (26) 109 anos, comemora nas redes sociais mais um aniversário do time. Weverton conta com mais de 300 jogos pelo Palmeiras.

Weverton publicou diversas fotos, inclusive uma em que ele aparece segurando a Taça da Libertadores e com a bandeira do Acre no pescoço. Na legenda, o acreano afirma que a palavra é gratidão.

“Falar apenas a palavra GRATIDÃO seria pouco, pois aqui, construí mais do que os títulos mais importantes da minha carreira, aqui me encontrei por completo como atleta, num clube que honra as pessoas e colhe todos os anos os frutos disso. Deus une propósitos e esse clube diariamente me ajuda a realizar os meus. PARABÉNS MEU VERDÃO AVANTI PALESTRA 109 anos”, disse o acreano nas redes sociais.

Aos 35 anos, desde 2018 no Palmeiras, o goleiro foi campeão da Copa do Brasil de 2020, tricampeão paulista (2020, 2022 e 2023), campeão da Recopa Sul-Americana (2022), bicampeão da Libertadores (2020 e 2021), bicampeão brasileiro (2018 e 2022) e campeão da Supercopa do Brasil (2023), segundo a CNN Brasil.