Acreano Weverton passa Rogério Ceni e vira jogador com mais vitórias na Libertadores

O goleiro acreano Weverton atingiu na última quarta-feira (03) com a vitória do Palmeiras sobre o Atlético-MG, a marca de jogador com o maior número de triunfos na história da Copa Libertadores.

O jogador chegou a 52 vitórias pela competição e igualou Fábio, do Fluminense. O segundo colocado é Rogério Ceni, ex-goleiro e ídolo do São Paulo, que detém 51.

Esses números refletem a atuação do Palmeiras na Libertadores nos últimos anos. Com o mesmo grupo de jogadores, a equipe consagrou-se campeã da competição em 2020, sobre o Santos, e 2021, em cima do Flamengo. No ano passado, foi eliminada na semifinal.

Para efeito de comparação, o goleiro Weverton possui em seu currículo apenas 16 vitórias a menos do que o Corinthians, que levou o título uma vez, em 2012. Em jogos fora de casa no torneio, o jogador ultrapassa o arquirrival, com 25 triunfos como visitante, contra 20.

Os jogadores do Palmeiras ainda podem melhorar seus números na próxima semana. Com vantagem de um gol, o Verdão recebe o Atlético-MG na quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela partida de volta das oitavas de final da Libertadores.