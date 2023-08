Acreanos lotam bares e restaurantes na 8ª noite da Expoacre 2023

A animação e o sabor marcam a 8ª noite da Expoacre 2023, que conta com uma impressionante participação dos acreanos, lotando os diversos bares e restaurantes disponíveis no evento. Neste sábado (5), o Parque de Exposições Wildy Viana se transformou em um ponto de encontro para os apreciadores da boa comida e do clima festivo.

Os empreendedores que estão vendendo seus produtos na feira relataram que as expectativas de vendas já foram superadas em relação ao ano anterior. Isso reflete a receptividade do público em relação às atrações gastronômicas oferecidas no local, que têm sido um sucesso absoluto.

Além disso, a 8ª noite marcou o início das provas da Vaquejada, trazendo um espetáculo de habilidade e emoção para o público presente. Mas as surpresas não pararam por aí. A ExpoSamba, evento que substituiu o Baile Funk, trouxe uma explosão de ritmo e alegria, contagiando a multidão com uma atmosfera vibrante.