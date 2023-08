Acreanos participam do 8º Encontro Brasileiro de Pilates em SP

Neste final de semana, o mundo do pilates se reuniu em um dos maiores eventos da área na América do Sul, o 8º Encontro Brasileiro de Pilates, em Campinas (SP). Entre os participantes, destacaram-se os fisioterapeutas acreanos Antônio Carlos Pinheiro, Suzy Aragão, Ursula Prado, Elaine Azevedo e Luan Moraes. Esses profissionais comprometidos trouxeram novos insights e conhecimentos para enriquecer a prática do pilates em Rio Branco (AC).

Com um seleto grupo de 16 fisioterapeutas palestrantes, cada um com mais de 40 anos de experiência, o evento foi um verdadeiro celeiro de sabedoria e inovação. Figuras icônicas no campo, como Kathe Corey, Thalyssa Larangeiras, Keyner Luiz, Glaucia Adriana, Rodrigo Nano e Mariana Dias, do grupo Voll Pilates, marcaram presença e compartilharam suas perspectivas valiosas.

Um Mar de Conhecimento e Aprendizado

O 8º Encontro Brasileiro de Pilates trouxe à tona uma atmosfera de aprendizado e troca de ideias, onde os participantes se beneficiaram da vasta experiência dos palestrantes. O evento, reconhecido por seu papel em moldar as tendências e práticas do pilates no Brasil, não apenas ofereceu workshops e palestras de alta qualidade, mas também permitiu uma rede de contatos valiosa entre os profissionais.

Suzy Aragão: Expandindo Horizontes para o Futuro

Uma das fisioterapeutas acreanas presentes, Suzy Aragão, compartilhou suas impressões sobre o evento. “Voltarei ao Acre com uma nova visão e perspectiva sobre as novas metodologias que foram abordadas no encontro. Estou empolgada em trazer essas ideias frescas para as nossas unidades em Rio Branco, visando enriquecer a experiência dos nossos pacientes”, ressaltou Aragão.

Promovendo a Excelência no Pilates Acreano

A presença ativa dos fisioterapeutas acreanos no 8º Encontro Brasileiro de Pilates não apenas demonstrou o compromisso da região em se manter atualizada com as últimas tendências da área, mas também fortaleceu a conexão da comunidade de pilates local com profissionais renomados em nível nacional. Essa busca incessante pela excelência só tende a aprimorar ainda mais a prática do pilates no Acre.

O 8º Encontro Brasileiro de Pilates marcou um marco na jornada dos fisioterapeutas acreanos, inspirando-os a trazer inovação, conhecimento e paixão à sua prática profissional. Com novas perspectivas e uma rede ampliada de colegas e mentores, eles estão prontos para levar o pilates a novas alturas no Acre.