Acusado em escândalo de apostas, Paquetá pode ver carreira degringolar

Apreciado por Pep Guardiola e com transferência para o Manchester City bem encaminhada, Paquetá assistiu sua chance de ouro se desfazer diante de seus olhos ao ser acusado de envolvimento em apostas esportivas na última sexta-feira (18/8).

Aos 25 anos, Lucas Paquetá já tinha malas prontas em direção ao melhor time da Europa. Campeão da Champions League, o Manchester City estava disposto a pagar 70 milhões de libras (aproximadamente R$ 445 milhões) para ter o meia brasileiro à sua disposição.

Segundo informações publicadas pelo Daily Mail, Paquetá estaria sendo investigado por violação das regras de apostas esportivas na Inglaterra.

Apesar da seriedade do caso e das punições severas, casos de manipulação de resultados e envolvimentos em apostas esportivas tem se tornado cada vez mais comuns no futebol mundial.

Com investigação em andamento, o Campeonato Brasileiro foi alvo de tentativas recentes de manipulação de resultados. A CPI das apostas esportivas investiga a fraude nos resultados de 13 partidas de futebol do Brasileirão.

As acusações no nome de Lucas Paquetá fizeram com que surgisse interesse no seu depoimento para as investigações correntes no Brasil.

Segundo o relator da CPI, Felipe Carreras (PSB-PE), um pedido para ouvir o atleta será protocolado, e pode ser votado nesta terça-feira (22/8), quando o presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, Wilson Seneme, deve ser ouvido.

A regra

Disponibilizado no site oficial da Federação de Futebol da Inglaterra (FA), as regras para apostas esportivas no país são severas e irredutíveis.

Conforme lista o documento, todos os envolvidos com o futebol, de atletas à funcionários dos clubes e parentes, estão proibidos de se envolver, direta ou indiretamente, em apostas relacionadas a qualquer evento esportivo no mundo.

Além disso, é terminantemente proibido fazer uso de informações privilegiadas sobre os jogos para apostar ou ajudar alguém a fazer uma aposta.

No caso de Paquetá, apostas rastreadas em Duque de Caxias, terra natal do jogador, para que ele levasse cartão amarelo em jogo que o ocorrido se confirmou, configuram envolvimento indireto em manipulação de resultados.

O atual Código Disciplinar da Fifa de 2023 prevê que qualquer jogador que tiver envolvimento direito ou indireto em manipulação de resultados comprovado pode sofrer banimento de, no mínimo, cinco anos, além do pagamento de uma multa mínima de 100 mil francos suíços.

Precedentes em terras inglesas

Suspenso do futebol por oito meses, Ivan Toney, principal atacante do Brentford foi julgado por 30 violações diferentes às regras de apostas e manipulações esportivas.

A Comissão julgadora definiu que Toney não interviu nos resultados de nenhum dos jogos em que apostou, o que colaborou na sua pena.

Além disso, o jogador foi diagnosticado com vício em jogos e transtorno obsessivo compulsivo, o que fez com que a suspensão de 11 meses fosse para oito meses afastado dos gramados.

Toney também teve de pagar uma multa de 50 mil libras, ele tem retorno marcado para o início do próximo ano, mas pode retornar aos treinos quatro meses antes.

Situação atual

No momento, Paquetá segue como jogador do West Ham, e chegou a atuar e ser destaque no jogo deste final de semana, contra o Chelsea.

Autor de um dos gols na vitória por 3 x 1 dos Hammers, Paquetá foi elogiado pelo técnico da equipe, que afirmou que se as 65 mil pessoas presentes no Estádio se levantaram para aplaudir a atuação do time, foi por conta do que Lucas fez durante o jogo.

Paquetá foi desconvocado da Seleção Brasileira em meio à crise, o técnico Fernando Diniz afirmou que o meia estava na lista e foi substituído de última hora para poupá-lo de especulações externas.

O jogador teve seu depoimento às entidades investigativas da FA e da Fifa desmarcado na última segunda-feira (21/8), ainda não há nova data agendada para que o meia seja ouvido.