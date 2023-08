Acusados de matar jovem a tiros na Baixada da Sobral são absolvidos pela Justiça

O Tribunal de Júri absolveu Saymon Wallace Fonseca do Nascimento e Francisco Gabriel Bastos Velozo, acusados pela morte do jovem Henrique Ferreira da Silva, de 21 anos. O crime ocorreu em dezembro de 2016, no bairro Bahia Velha, região da Baixada do Sobral.

De acordo com depoimento de uma tia do rapaz, ele estava a cerca de 10 metros da casa da avó, quando foi surpreendido por dois homens em uma moto, que efetuaram disparos contra a vítima.

Saymon Fonseca, um dos acusados, líder do B13, que inclusive já havia sido condenado a 136 anos de prisão por outros crimes, disse no processo que não teve nenhuma participação na ação, e que está sendo acusado por outras pessoas, mas que tudo não passa de mentiras.

Francisco Velozo também disse que não havia participado do crime. O acusado declarou ainda que só conhecia a vítima do bairro.

Relembre o caso

Segundo informações repassadas pela polícia, a vítima caminhava na rua citada quando dois homens em uma motocicleta, o cercaram e efetuaram vários disparos contra Henrique, que não teve como se defender, muito menos tentar fugir, logo caiu no chão perdendo muito sangue.

De acordo com vizinhos, foram ouvidos cerca de oito tiros. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas ao chegar ao local do crime só puderam constatar o óbito.

O local foi isolado pela polícia para o trabalho dos peritos e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os devidos procedimentos. Diversas viaturas fazem patrulhamento pela região no intuito de prender os suspeitos.