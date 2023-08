Adailton Cruz anuncia investimentos em saúde e apoio a pacientes do Jordão

Nesta quarta-feira (23), o deputado Adailton Cruz recebeu o prefeito do município de Jordão, Naudo Ribeiro, juntamente com a secretária de Assistência Social e sua assessoria. A reunião foi marcada por compromissos sólidos em prol do desenvolvimento e bem-estar da população de Jordão.

Durante o encontro, o deputado Adailton Cruz reafirmou seu compromisso com o município, anunciando a destinação de emendas parlamentares voltadas para a área de saúde. Essas emendas têm o intuito de fortalecer o sistema de saúde local, garantindo melhores condições de atendimento à população.

Um dos destaques da reunião foi o anúncio do estabelecimento de uma unidade de apoio para pacientes do município que necessitam se deslocar até a capital, Rio Branco, para tratamentos de saúde mais especializados. Esta iniciativa visa facilitar o acesso dos munícipes a serviços de saúde de qualidade, reduzindo os desafios logísticos enfrentados por aqueles que buscam tratamento fora de Jordão.

Além disso, o parlamentar anunciou que em breve realizará uma visita ao município de Jordão, com o objetivo de acompanhar de perto as demandas locais e fortalecer ainda mais os laços com a população.

O prefeito Naudo Ribeiro expressou sua gratidão pela parceria com o deputado Adailton Cruz, destacando a importância dessas ações para o desenvolvimento do município de Jordão. “Estamos muito satisfeitos com o comprometimento do deputado em apoiar nosso município.”, afirmou o prefeito.

Com esses anúncios e compromissos, o deputado Adailton Cruz reforça seu empenho em promover melhorias substanciais na qualidade de vida da população de Jordão e fortalecer os serviços de saúde na região. O encontro marca uma etapa fundamental na parceria entre o parlamentar e o município, garantindo benefícios palpáveis para os habitantes de Jordão.