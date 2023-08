Adailton Cruz convocará audiência pública para debater porte de arma em ambientes festivos

O tema do porte de arma por agentes de segurança pública em ambientes festivos com venda de bebidas alcoólicas tem se mostrado uma questão extremamente polêmica e sensível no Acre. O deputado Adailton Cruz, ciente das implicações e consequências dessa situação, está conduzindo um esforço legislativo para abordar essa problemática de maneira responsável e eficaz.

Adailton Cruz enfatiza a necessidade de disciplinar o porte de arma dos agentes de segurança pública em ambientes festivos fora do exercício de trabalho, ressaltando que as atuais circunstâncias estão gerando consequências preocupantes para a sociedade. “Não dá para se perder vidas da forma que estamos perdendo, principalmente quando o agente causal dessa perda, for alguém que deveria proteger e salvar”, declarou o deputado.

A proposta tem como objetivo evitar a combinação perigosa entre o consumo de bebidas alcoólicas e o uso de armas de fogo, objetivando garantir a segurança e a integridade física de todos, argumentou Adailton: “O objetivo é fazer com que não haja mistura de bebida e arma, buscando proteger você a sociedade e o próprio agente de segurança.”

Recentemente, o deputado recebeu a visita do Promotor de Segurança Pública, Dr. Rodrigo, que trouxe informações substanciais que respaldam a propositura de lei. O apoio do Dr. Rodrigo a essa iniciativa sublinha a relevância do tema e reforça a necessidade de medidas concretas para abordar essa preocupação crescente.

O deputado frisa que sua proposta não tem a intenção de generalizar a conduta dos agentes de segurança, mas sim de promover medidas preventivas para evitar incidentes trágicos. Ele enfatizou sua admiração pela maioria dos agentes de segurança e ressaltou a importância de coibir práticas inadequadas.

Para embasar sua iniciativa legislativa, Adailton Cruz convocará uma audiência pública para que a sociedade civil organizada, representantes dos agentes de segurança pública, empresário de áreas festivas, Assembleia Legislativa e a Promotoria de Segurança Pública. A realização dessa audiência pública reflete o compromisso do deputado com uma abordagem inclusiva e participativa para resolver essa questão premente.