Adailton lidera audiência sobre armas e consumo de álcool por agentes de segurança em festas

Na manhã desta segunda-feira (28), o deputado Adailton Cruz liderou um importante debate na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), reunindo parlamentares, especialistas em segurança pública e representantes das forças policiais que atuam no Estado. A pauta central da audiência pública foi “Porte de Armas por Agentes de Segurança Pública durante a folga em ambientes festivos com venda de bebidas alcoólicas”.

O deputado Adailton Cruz, autor do requerimento que deu origem à audiência, inaugurou o evento com uma declaração sobre a relevância do tema em um contexto em que a segurança dos cidadãos está no centro das preocupações. Ele enfatizou que, embora seja vital garantir o direito dos agentes de segurança de se protegerem a si mesmos e a terceiros, é imperativo equilibrar essa prerrogativa com a manutenção da ordem pública e a prevenção de incidentes.

Segundo o parlamentar, este é um evento de extrema relevância, pois reconhece e admira o trabalho árduo dos agentes de segurança pública, ciente da missão desafiadora que é proporcionar segurança. Contudo, ele afirmou que é preciso discutir a disciplina e a regulamentação do uso de armas fora do expediente de serviço, onde o consumo de bebidas alcoólicas é comum.

O deputado Adailton Cruz está à frente de um projeto de lei que se encontra em fase de conclusão, com o objetivo de coibir o consumo de bebidas alcoólicas por parte de agentes de segurança portando armas, estabelecendo sanções administrativas para aqueles que descumprirem a legislação. O parlamentar destacou que irá suspender a apresentação do projeto de lei e dará um prazo de 90 dias para que as corporações apresentem de maneira mais precisa os protocolos de controle do porte de armas por agentes que estejam presentes em eventos festivos com consumo de bebidas alcoólicas. Além disso, o parlamentar também afirma que irá fazer um pedido ao governo para instituir um protocolo de apoio psicológico e técnico a todas as corporações.

A liderança de Adailton no debate sobre o porte de armas por agentes de segurança e o consumo de bebidas alcóolicas ilustra sua dedicação a um equilíbrio cuidadoso entre a proteção dos cidadãos e a manutenção da ordem pública. A audiência pública realizada na Aleac, sob sua direção, é um testemunho do seu comprometimento com um debate fundamentado e abrangente sobre questões cruciais para o Estado do Acre.