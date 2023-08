Adolescente brasileira é enviada para presidio na Bolívia acusada de roubo e invasão

Uma adolescente brasileira de 17 anos foi enviada ao presídio de Villa Busch, em Pando, na Bolívia. A prisão da jovem é preventiva, com duração de 30 dias.

A menor de idade foi acusada dos crimes de roubo qualificado e invasão de domicílio. Durante o processo das acusações, um Juiz de Instrução Criminal decidiu decretar a prisão preventiva da jovem.

No entanto, a prisão da menor de idade tem colocado as autoridades locais envolvidas diante do desafio de conciliar as obrigações legais com os direitos e necessidades da adolescente. Não há informações sobre se a jovem permanecerá no presídio ou será retirada, para que a justiça tome outras medidas.