Adolescente que teve mal súbito em academia passa por cirurgia em Rio Branco

A adolescente Ed Elen, de 16 anos, que teve um infarto e paradas cardíacas durante treino em uma academia de Rio Branco passou pela cirurgia de gastrostomia, que é a colocada da sonda no estômago, que fica acessível através da pele do abdômen.

A jovem saiu da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no último dia 18 e segue internada no leito da enfermaria do Pronto-Socorro de Rio Branco.

Ao g1, a mãe da jovem contou que a previsão era de que Ed Elen tivesse alta já na quarta-feira (30), mas a jovem tem apresentado febre há 7 dias e talvez não consiga ir para casa agora.

Os pais de Ed Elen iniciaram uma campanha para tentar arrecadar dinheiro para que possam dar continuidade ao tratamento da menina em casa, além de oferecer o conforto necessário.