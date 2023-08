Adolescentes envolvidos no assassinato de garoto de 15 anos são apreendidos

A Polícia Civil apreendeu, na manhã da quarta-feira (9), três adolescentes suspeitos de matar um adolescente no bairro Santa Inês, em Rio Branco. O caso aconteceu no dia 12 de julho, um adulto teria sido o mandante do crime.

O adolescente de 15 anos foi morto após sair da escola Antônio Fernandes, onde estudava. Ele teria sido atraído por um grupo de adolescentes até um beco na região, onde foi executado.

De acordo com o delegado titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, Alcino Júnior, o rapaz foi assassinado após fazer gestos enaltecendo uma facção criminosa.

“Foi julgado através de celulares e aplicativos de mensagem por outros menores. Um maior foi preso sendo o carrasco, o que mandou executar o adolescente. Ele já havia sido preso pelo roubo de uma camionete. Ainda tem um menor foragido”, frisou.

Além disso, os agentes prenderam um homem no bairro Montanhês, apontado como líder de ataques de execução no Belo Jardim. Segundo o delegado, ele é responsável por pelo menos três crimes, que estão sendo investigados.