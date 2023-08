Agosto acumulou mais de 80% de todo foco de incêndio no Acre em 2023

O mês de agosto é até agora o epicentro dos focos de incêndio no Acre. De acordo com o último boletim do Tempo da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, divulgado nesta segunda-feira (28), no período de 01/01/2023 a 27/08/2023, houve registro total de 1387 focos segundo dados do satélite de referência (AQUA Tarde).

Enquanto só no mês de agosto, entre 01/08/2023 a 27/08/2023, houve registro total de 1127 focos.

Neste mês, o município de Feijó lidera com total de 281 focos, Tarauacá com 196 focos, Cruzeiro do Sul com 147 focos, Rio Branco com 73 focos, Manoel Urbano com 59 focos e Marechal Thaumaturgo com 51 focos, de acordo com os números do INPE, 2023.

Em números gerais, considerando o período entre janeiro e agosto de 2023, Feijó também lidera com total de 317 focos, Tarauacá com 221 focos, Cruzeiro do Sul com 190 focos, Rio Branco com 90 focos, Manoel Urbano com 70 focos e Marechal Thaumaturgo com 56 focos.

Medidas do governo

Com o aumento nas ocorrências de focos de incêndio, o Corpo de Bombeiros do Acre iniciou a Operação Fogo Controlado, que integrou militares, mais as guarnições ordinárias, totalizando 119 bombeiros que, diariamente, atendem chamados por meio do número 193.

O governo do Acre decretou estado de Emergência Ambiental em julho deste ano, quando elencou os 10 municípios prioritários para ações de prevenção e combate ao desmatamento ilegal, queimadas, incêndios florestais e degradação florestal.

Lançou a campanha Respire Vida: Combata as Queimadas e o Desmatamento, uma integração entre todos os órgãos ligados ao meio ambiente, que têm por objetivo a cooperação entre as distintas instituições do Estado no combate aos ilícitos ambientais e a educação social.