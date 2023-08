Agosto Dourado: Brasiléia realiza programação de apoio e incentivo ao aleitamento materno

Conhecido como Agosto Dourado por simbolizar a luta pelo incentivo à amamentação e a cor dourada está relacionada ao padrão ouro de qualidade do leite materno. Prefeitura de Brasiléia por meio da Secretaria de Saúde em parceria com as demais secretarias municipais de Educação e Assistência Social realiza diversas atividades durante todo este mês e em comemoração à Semana do Bebê.

Foram realizadas palestras e ações educativas de promoção ao aleitamento materno nas Unidades Básicas de Saúde do município (UBS), com o objetivo de concientizar e informar as mães sobre o leite humano como alimento exclusivo e essencial aos bebês nos primeiros meses de vida.

Neste ano, o tema da campanha, definido pelo Ministério da Saúde, é o tema “Possibilitando a amamentação: fazendo a diferença para mães e pais que trabalham” e visa discutir sobre os direitos assegurados por lei às pessoas que estão amamentando.

E nesta quarta-feira (23), no Centro do Idoso a prefeita Fernanda Hassem prestigiou mais uma dessa programação, concurso do Bebê: Meu bebê é uma fofura, além da corrida do bebê e foram entreguem também kits bebê para as mulheres grávidas.

Participaram também o presidente da Câmara, Marquinhos Tibúrcio, vereador Jorge da Laura, secretários municipais Djahilson Américo (Assistência Social), Francélio Barbosa (Saúde), além da representante da OPM, Suly Guimarães e equipe das Unidades Básicas de Saúde, familiares dos bebês e da comunidade em geral, que foi ao local participaram da atividade.

A escolha da fotografia Meu Bebê é uma fofura que aconteceu através de inscrições presencial na Secretaria de Assistência Social e de 130 votos. Contou com a participação animada e concorrida da família, amigos e da comunidade em geral, que foi ao local votar. O terceiro lugar ficou com Thauan Henrique (18 votos), o segundo lugar foi escolhida Rebeca Alves (30 votos). Em primeiro lugar, com 47 votos, venceu a pequena Maria Heloísa Barroso que ganhou também R$ 400 reais, sendo que todos os demais pequeninos vencedores receberam premiação em dinheiro.

Na corrida do bebê a regra era simples: chegar até a o final engatinhando. O bebê vencedor foi o pequeno Enzo Gabriel, que levou o prêmio de R$ 200,00 (duzentos reais).

O mês do Aleitamento Materno no Brasil foi instituído pela Lei nº 13.435/2.017 e a história da Semana Mundial de Aleitamento Materno teve início em 1990.

Os médicos recomendam o leite materno por que é um alimento completo e ideal, tem todos os nutrientes essenciais e adequados para o desenvolvimento saudável do bebê, dispensando o uso de água ou outros alimentos até os seis primeiros meses de vida. O aleitamento traz inúmeros benefícios, não só para os pequenos, mas também para as mamães, ajuda a reduzir a incidência de câncer de mama, ovário e endométrio, além de proteger contra doenças cardiovasculares.

