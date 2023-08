Alan Rick diz que Ulysses é o melhor nome para prefeitura e pede apoio da direita

O senador Alan Rick participou de um bate papo com o ContilNet durante a transmissão da sétima noite de Expoacre, na sexta-feira (4). Durante a conversa, o político falou sobre as eleições para a prefeitura de Rio Branco, governo e sobre as acusações do Sindicado dos Médicos (Sindmed).

No último mês, coronel Ulysses Araújo foi anunciado como o nome escolhido pelo Republicanos, União Brasil e PL para disputar as eleições para a prefeitura de Rio Branco em 2024. Alan Rick fez questão de reforçar a escolha durante a live. “Eu quero convidar a todos os demais pré-candidatos a apoiarem o Ulysses e que qualquer um deles bem qualificado nas pesquisas venha a ser o vice. O Ulysses hoje representa uma grande parcela da população, aqueles que acreditam em uma direita verdadeira, aqueles que são conservadores nos costumes, mas que são liberais na economia”, destacou.

Alan falou, também, sobre uma possível candidatura ao governo do Acre nas eleições de 2026 e disse que não fugirá da responsabilidade. “Se esse é um projeto para o futuro eu não sei, mas vou continuar trabalhando pelo povo do meu estado, trabalhando no Senado e pelo Brasil. Agora se houver um clamor popular, assim como houve para que eu saísse para o Senado, e a população me eleger agora para o governo, eu não posso fugir desse desafio e da responsabilidade, mas repito, meu objetivo é continuar no meu mandato”, ressaltou.

Quando questionado sobre a polêmica envolvendo o Mais Médicos, o senador voltou a defender o programa e disse que o Acre é um dos estados mais beneficiados. “O programa leva os médicos para os municípios mais pobres do Brasil e o Acre é um dos mais beneficiados. Recebemos uma denúncia de médicos que estariam se inscrevendo no Mais Médicos e não ocupando a vaga só para não permitir a entrada de um médico formado no exterior. Onde é que eu fui desrespeitoso? Onde eu ataquei alguém? Mas agora vamos mais afundo, vou pedir que a Polícia Federal e que o Ministério Público investigue”, disse.

O senador comentou, ainda, sobre sua relação com o governador Gladson Cameli. “Eu estou à disposição do governo, minha relação com o o governador Gladson Cameli é muito boa, graças a Deus. E eu espero que a gente possa, juntos, construir essas candidaturas em vários municípios, tanto do lado dele, no Progressistas, quanto do nosso, no União Brasil”, frisou.

Alan Rick finalizou descrevendo Gladson de fenômeno popular e criticou ainda, a ideologia do presidente Lula, alegando que o líder do país age por ideologia e por pura vingança.

Veja a entrevista na íntegra: