Aleac vai promover audiência pública no Alto Acre para debater sobre Economia e Sociedade

A Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) promoverá no dia 18 de agosto, sexta-feira, no município de Epitaciolândia, uma audiência pública para debater sobre a Economia e Sociedade na Regional do Alto Acre. O encontro, que foi solicitado pela Mesa Diretora do parlamento acreano, reunirá além dos deputados estaduais, senadores, deputados federais, vereadores e prefeitos.

Foram convidados ainda representantes da Ageac, Cageacre, Idaf, Fieac, Sebrae, Ifac, Senac, Dnit e de diversos outros setores ligados aos interesses econômicos da região. A audiência pública terá início às 9h e acontecerá no Espaço Art Eventos, Epitaciolândia/AC.

“Queremos convidar toda a população do Alto Acre para participar deste importante encontro onde teremos a oportunidade de debater amplamente e de maneira transparente, sobre a economia da região. Faremos o possível para que seja uma discussão bastante produtiva, contamos com a participação de todos”, disse o presidente da Aleac, deputado Luiz Gonzaga.

Como parte da programação do Alto Acre, também será oferecido na sexta-feira (18), através da Escola do Legislativo Acreano, uma Oficina Intensiva de Técnica Vocal com ênfase em afinação, harmonia e impostação. O curso que acontecerá às 14h30 no Polo de Apoio Presencial de Educação a distância (UAB), de Brasiléia, será ministrado pelo Maestro Lídson Martins.

“Alô galera do Alto Acre, estaremos levando para toda população um curso intensivo de técnica vocal. Conto com a participação de todos vocês, você professor, jornalista, cantor, você que trabalha com comunicação, que trabalha com o som falado, o som cantado, estaremos aguardando todos vocês na sexta-feira. Será um curso de 4 horas, vocês não vão se arrepender de participar”, frisou o maestro Lídson Martins.

A Oficina de Técnica Vocal que faz parte do Projeto CantALEAC, é desenvolvida pela Escola do Legislativo Acreano e tem como objetivo a formação de pessoas tecnicamente capacitadas em relação ao uso adequado do aparelho fonador, bem como de todos os mecanismos do corpo humano necessários ao seu uso correto.