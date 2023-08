Alessandra Ferraz é empossada para novo mandato como superintendente da Conab no Acre

Tomou posse oficialmente para novo mandato à frente da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) no Acre, a servidora de carreira da instituição, Administradora Alessandra Ferraz. A solenidade, realizada nesta segunda-feira, 31, no auditório do Ministério da Agricultura, contou com a presença de representantes do Governo Federal, secretários de Estado, dirigentes de cooperativas, produtores rurais e servidores da Conab.

Alessandra Ferraz, que está à frente do órgão há dois anos e meio, falou da satisfação de ter sido escolhida para seguir como superintendente da Conab no Acre. “Momento de muita alegria estar sendo reconduzida ao cargo agora nesse novo governo, em que a Conab passa a ter o protagonismo que merece ter, estamos atuando fortemente para fazer cumprir o compromisso do combate à fome no nosso país, neste sentido, estamos executando o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), em que o governo destinou somente para a Conab mais de R$250 milhões para a Conab executar o programa, além disso, teremos muitos programas e ações voltadas para a agricultura familiar e produção”, disse.

Ações prioritárias da Conab

A diretora-Executiva da Conab Nacional, professora Rosa Neide Sandes, veio ao Acre prestigiar a posse da superintendente e destacou as políticas prioritárias do órgão para a produção. “Nós temos um governo que colocou no seu projeto o combate à fome, essa é uma das prioridades e a Conab terá papel importante para alcançarmos as metas, neste sentido, estamos fazendo tratativas com o Ministério da Educação para que os alunos de agronomia e de técnico agrícola do Instituto Federal possam dar orientação aos nossos agricultores familiares, também vamos estrategicamente fazer parcerias para formação de cooperativas e associações aqui no Acre, para que no próximo ano estejam todos mais fortalecidos”, salientou.

O senador da República, Sérgio Petecão, foi responsável por destinar nos últimos anos R$1,8 milhão para execução do PAA, recursos destinados a cooperativas e associações rurais. Com essa emenda, 17 projetos foram contemplados. Na solenidade, o parlamentar destacou a importância da Conab e disse que acredita que o número de entidades cadastradas será triplicado.

“Aqui no Acre, a Conab é de fundamental importância. Eu tenho me reunido com algumas associações e cooperativas e a gente vê a necessidade que temos de fortalecer muito mais, temos que unir forças, venho aqui reiterar o nosso compromisso com a Conab. Temos 40 entidades cadastradas no PAA, não tenho dúvidas de que com esse trabalho que o órgão está fazendo vamos triplicar esse número, o Governo Federal abriu as portas. Agora é hora de trabalhar”, afirmou o senador.

Projetos do PAA contemplados no Acre

A Conab do Acre terá esse ano R$ 14 milhões para execução do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). 40 projetos foram contemplados através de chamada pública. Desses, 70% são de produtoras familiares de associações e cooperativas comandadas por mulheres, prioridades no novo PAA do governo Lula.

“Nos projetos contemplados temos pescadores artesanais, extrativistas, agricultores, produtores e assentados da reforma agrária. A Conab compra os alimentos desses produtores e faz a doação simultânea dos alimentos às instituições socioassistenciais, como creches, hospitais e banco de alimentos”, declarou Alessandra Ferraz.

Novidade

Este ano duas associações indígenas das aldeias Nova Olinda e Aldeia Formosa, do município de Feijó, foram beneficiadas com o PAA. A diretora dos povos indígenas, Nedina Xiu Yawanawa, informou que o PAA é uma forma de incentivar e vender toda a produção, ela disse que as comunidades estão felizes com o programa.

“A produção das comunidades indígenas é uma prática que o próprio povo faz para si e com muita fartura. Acontece que muitas vezes não tem mercado para aproveitar esse excedente, o Programa de Aquisição de Alimentos e o fornecimento para as escolas vem para dar vazão a esse excedente. A comunidade fica feliz porque fornece e alimenta o próprio aluno da escola, trazendo uma outra fonte de renda, fortalecendo a prática que eles já fazem desde na comunidade, que é a produção”, salientou.

Garantia de venda da produção

Fátima Maciel, Diretora do Ramo da Agricultura Familiar da Organização das Cooperativas Brasileiras no Acre (OCB/AC), que também é presidente da Cooperativa Acreverde, disse que o PAA é uma garantia de venda para o produtor e trabalhador rural.

“Isso muda completamente a vida do produtor, não tem nada melhor para um trabalhador rural do que ter a garantia de compra do seu produto. Há muitos anos trabalhamos com esse programa, tivemos algumas emendas para trabalhar em 2021 e 2022, quando o programa ficou parado. Com o relançamento, é uma garantia para o trabalhador rural, ele começa a trabalhar muito mais animado com a certeza da venda”, frisou.

Posse prestigiada

A solenidade de posse foi muito prestigiada, além dos autoridades já citadas, compareceram no evento o deputado Estadual e Presidente da Frente Parlamentar de Apoio ao Cooperativismo no Acre (Frencoop/AC), Pedro Longo; o Superintendente Regional do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), Paulo Trindade; o Secretário Adjunto de Agricultura, Edivan Maciel; o Coordenador Estadual do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar no Acre (MDA), Cesário Braga; o Superintendente Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), Márcio Alécio; o Presidente da Federação de Agricultura e Pecuária do Acre, Assuero Veronez; o Coordenador da Casa Civil do Governo do Estado, Ítalo Medeiros; a deputada Estadual e Líder do Governo na Aleac, Michelle Melo; o Presidente da Organização das Cooperativas Brasileiras no Acre (OCB/AC), Valdemiro Rocha, entre outras autoridades.