Alifi acerta com Porto Velho até o fim da temporada 2024

O atacante Alifi, um dos principais destaques da temporada 23 do futebol acreano, acertou um contrato com o Porto Velho, de Rondônia, com a duração de 17 meses.

O atleta é uma das principais contratações da Locomotiva visando a disputa da Copa do Brasil Sub-20, competição programada para começar no próximo dia 17.

“Me apresentei na última semana, mas falta assinar o contrato. As condições oferecidas foram boas e estou bastante motivado para a disputa da Copa do Brasil, no primeiro desafio”, declarou Alifi.

Quase assinou com Humaitá

Alifi esteve muito próximo de assinar com Humaitá para 2024. Contudo, o empresário do atleta pediu o valor integral do salário registrado no contrato e isso acabou inviabilizando o negócio.

Profissional e Sub-20

Depois de um 2022 pela Adesg sem chances de jogar, Alifi foi campeão profissional, no Rio Branco, e levantou a taça no Sub-20 pelo Sena Madureira, conquistando os títulos mais importantes da atual temporada.