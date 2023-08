Alifi marca e Porto Velho vence na abertura do Estadual de Rondônia

O atacante acreano marcou o gol da vitória do Porto Velho diante do Rondoniense por 1 a 0 nesse sábado, 12, no estádio Aluízio Ferreira, na abertura do Campeonato Estadual de Rondônia Sub-20.

Contratação importante

Alifi foi uma das principais contratações da Locomotiva para a disputa das competições oficiais em 2023. O atleta foi campeão pelo Rio Branco, profissional, e o Sena Madureira, no Sub-20.

Foco é o Galvez

Depois da estreia com vitória, o Porto Velho muda o foco e começa a pensar no Galvez. A Locomotiva recebe o Imperador na quinta, às 15 horas (hora Acre), no Aluízio Ferreira, pela primeira fase da Copa do Brasil. O duelo é único e quem vencer avançar no torneio.