Almo Honest Market é destaque como mercado 100% autônomo 24 horas

A Almo Honest Market é um mercado 100% autônomo, que funciona 24 horas e idealizado por um acreano. Kaio Oliveira de Almeida em uma viagem encontrou um empreendimento parecido e estudou como poderia trazer para o Acre.

Segundo Kaio, a Almo é uma rede de supermercados autônomos em que o processo de acesso é todo automatizado, então não tem ninguém no espaço.

“A gente trouxe a ideia de fora do estado, vimos uma lacuna de oportunidade e a gente entendeu que como existe essa lacuna, a gente tentou preencher com esse sistema que a gente montou. Hoje são mercados de honestidade que nós implantamos dentro dos condomínios, que em parte são automatizados e funcionam também com um pouco de honestidade do morador”, explicou ao ContilNet.

De acordo com Kaio, os primeiros pontos foram montados dentro de contêineres em condomínios, com um mix de produtos que são disponibilizadas para o morador, que pode ter acesso 24 horas. “A ideia é que a gente expanda para mais 10 unidades, hoje a gente está expandindo até o final do mês, em que nós vamos abrir mais 2 unidades da Almo”, explica.

A startup é 100% acreana foi desenvolvida no Acre com tecnologia parte acreana, parte também de fora do oeste do Brasil. “Vamos trazer um produto que seja 100% novo e que a gente possa nacionalizar e internacionalizar esse produto. A gente tem outro projeto que é um sistema onde a pessoa entra no mercado 24 horas, pega o produto, ele bipa de forma automática, então por mais que você tenha, a gente usa utiliza uma tecnologia que se chama RPID”, explica.

Segundo Kaio, o Sebrae foi essencial. “Sem o Sebrae eu acredito que a Almo não existiria, todo processo de ideação, de aceleração da ideia, do modelo até o momento de inserir dinheiro a gente teve a participação do Sebrae. Hoje a Almo, tem um ano de atividade, nós abrimos em 10 de julho, fizemos aniversário agora. A gente já faturou mais de meio milhão”, finalizou.