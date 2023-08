Alpinista morre e é deixado por colegas na segunda montanha mais alta do mundo; vídeo

O alpinista Muhammad Hassan, de 27 anos, morreu após ter ficado gravemente ferido ao escalar uma montanha em 27 de julho. Agora, um vídeo mostra os companheiros de alpinismo passando por cima do seu corpo e continuando a subida do cume da montanha K2, a segunda mais alta do mundo, atrás apenas do Monte Everest. Com 8,6 metros de altura, ela fica na fronteira entre o Paquistão e a China.