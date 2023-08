Alysson diz que não descarta união de partidos em prol da Prefeitura de Rio Branco

O secretário de Estado de Governo, Alysson Bestene (PP), participou da transmissão do ContilNet na Expoacre 2023 neste sábado (5). Ao lado do senador Márcio Bittar (UB), ele falou sobre os caminhos que deverá seguir nas eleições do ano que vem.

Bestene, que já é o nome escolhido pelo diretório municipal do Progressistas para disputar a corrida pela Prefeitura de Rio Branco, não descartou a possibilidade da união entre os partidos da direita do Acre em prol de um único nome.

Porém, ele declarou que ainda é cedo para iniciar essas discussões, que devem começar a ser iniciadas mais próximo das eleições. “Como já tivemos juntos por várias outras eleições, vejo possibilidade sim”, disse sobre uma possível coligação com o União Brasil e Republicanos.

