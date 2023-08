Amigo visitou MC Marcinho dois dias antes de o cantor morrer: “Chorou”

Bob ainda disse que, durante o encontro no hospital carioca, Marcinho parecia estar se despedindo:

“Parecia estar esperando para nos despedirmos, pois, até então, apenas familiares podiam vê-lo. Meu coração está despedaçado. Ele não era colega de palco, era amigo de vida. Continuará sendo amado.”

“Os fãs perderam um ídolo muito amado. A família perdeu o seu grande amor, e eu perdi um irmão. Que Deus conforte a todos. E, como diz uma parte da letra de ‘A Nossa Bandeira’: Together = juntos. Forever + para sempre. Our love will keep = nosso amor vai nos manter juntos. Que Deus o receba na glória!”, finalizou.

Morte de MC Marcinho

Um dos principais nomes do funk, Marcio André Nepomuceno Garcia, nome verdadeiro de Marcinho, morreu na manhã deste sábado (26/8), em decorrência da falência múltipla de órgãos.

Ele estava internado no Hospital Copa D’Or, na zona sul do Rio de Janeiro, desde o dia 27 de junho, para tratar um quadro de insuficiência cardíaca e renal.

O falecimento foi confirmado pelo hospital. “O Hospital Copa D’Or confirma, com pesar, a morte do paciente Marcio André Nepomuceno Garcia na manhã deste sábado (26/8), às 9h10, em decorrência de falência múltipla de órgãos. O hospital se solidariza com a família e amigos por essa irreparável perda”.