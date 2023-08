Amor descomplicado: como os homens de cada signo se expressam

Às vezes, quando estamos em um relacionamento, pode ser um verdadeiro quebra-cabeça descobrir o que se passa na cabeça de nosso parceiro. Mas ei, não se preocupe, porque a gente descomplica tudo para você dar de dez a zero nos problemas do amor usando apenas o Zodíaco. Vamos lá! Áries Este cara é como um encantador total, e ele sabe disso! Os caras de Áries não brincam — eles apenas dizem o que está acontecendo. Sem rodeios, sem coisas bregas. Eles são ousados, diretos e, definitivamente, não são do tipo cafona. Touro O Sr. Taurino pode parecer um pouco lento quando o assunto é romance, mas isso é só porque ele está tomando seu tempo para conquistar seu coração. Ele gosta de movimentos lentos e constantes e espera algum esforço de você também. É tudo sobre as vibrações mútuas. Gêmeos Não exatamente conhecidos por serem do tipo sentimental, os caras geminianos ficam um pouco mais brincalhões e divertidos quando estão apaixonados. Eles adoram ver seu parceiro feliz e vão deixar surpresas inesperadas só para ver você sorrir.

Câncer

Esse cara gosta de planejar surpresas românticas fofas — pense em jantares à luz de velas, flores e presentes sinceros. Ele é o mestre em demonstrar amor por meio de ações e declarações. E quando ele vê que você está gostando dele? Nossa, ele fica todo risonho!

Leão

O Sr. Leonino adora atenção e sabe como consegui-la. Ele fala bem, não tem vergonha de expressar seus sentimentos. Mas sejamos realistas, ele pode exagerar um pouco nos grandes gestos. Prepare-se para algumas declarações sérias!

Virgem

Os caras virginianos podem não expor muito o amor deles, mas eles se preocupam com as pequenas coisas. Uma conversa franca, uma ajuda amiga ou uma demonstração de preocupação genuína — essa é a linguagem do amor dele. Quando ele está se preocupando com você, você sabe que ele está apaixonado!

Libra

Os caras librianos querem fazer você se sentir a estrela do show. Eles são super românticos, gostam de surpresas e presentes, e vão além para te surpreender. Lembre-se de que a indecisão deles pode precisar da sua opinião de vez em quando.

Escorpião

Se abrir não é fácil para os caras de Escorpião, mas quando eles o fazem, é uma enxurrada de emoções. Eles são incrivelmente apaixonados, especialmente quando vocês estão a sós. Este signo é ferozmente protetor e fará de tudo por aquele que ama.

Sagitário

Não espere declarações clichês dos sagitarianos. Eles são mais divertidos e descontraídos do que isso. Eles estão prontos para aventuras e fazer as coisas funcionarem, mas o compromisso pode assustá-los um pouco.

Capricórnio

Estabilidade é tudo para os capricornianos. Eles são meio antiquados quando se trata de relacionamentos e aproveitam as coisas boas da vida. Jantares sofisticados em restaurantes elegantes? Eles estão todos dentro!

Aquário

Os aquarianos são um pacote surpresa, sempre inventando maneiras criativas de mantê-lo sorrindo. Não pense que você vai ter um romance tradicional — o amor deles tem tudo a ver com ações e olhares significativos.

Peixes

Os piscianos são uma bolinha de fofura. Eles estão constantemente falando sobre seus sentimentos, fazendo surpresas e enchendo você de carinho. O amor significa o mundo para eles, então eles estão sempre dentro, o tempo todo!

Fonte: João Bidu e Alto Astral