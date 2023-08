Amupac faz Virada Cultural na Concha Acústica em Rio Branco; veja data

A primeira Virada Cultural do Acre reúne vários estilos musicais em oito apresentações no próximo dia 26, na Concha Acústica, a partir das 18h. O evento dá continuidade à celebração dos 20 anos da Associação de Músicos e Produtores Culturais Independentes do Acre (Amupac).

Essa é a terceira produção da Amupac este ano. A primeira foi realizada em abril, com o Tributo ao Rock no espaço da Exciter Motors, a segunda reuniu uma multidão na Concha Acústica, no Dia Mundial do Rock, 13 de julho, e agora, no mesmo local, juntam-se às bandas três DJs renomados.

O presidente da Amupac, Isleudo Portela, destaca que a intenção é apresentar uma diversidade de estilos musicais, envolvendo várias gerações de músicos acreanos. “Os ritmos musicais não têm fronteiras, por isso realizamos o encontro de vários estilos musicais. No último evento tivemos a dimensão da importância desse tipo de oportunidade, não só para os músicos, mas também para o público”, diz Portela.

Na Virada Cultural o público poderá curtir vários ritmos, desde a percussão de Deivid de Menezes com músicas latinas, o pop rock de Duda Modesto, a música autoral Black Music e MPB com Kelen Mendes, o Swing Pop com Diogo Soares, que interpretará clássicos como os de Jorge Ben Jor, e o melhor da Tech House com os DJs Juca Lima, Jean Ney e Black Jr. A Banda Naja’s, liderada pelo baterista James, fará uma apresentação especial em homenagem ao R.P.M.

A realização do evento é possível graças ao recurso obtido por meio de emenda parlamentar do vereador Raimundo Castro.

Veja as atrações confirmadas: